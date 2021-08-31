Пентагон офіційно зобов'язав військових вакцинуватися від COVID-19

Військовослужбовці Сполучених Штатів Америки будуть зобов’язані вакцинуватися препаратами, що були схвалені Управлінням продовольства та медикаментів (УПМ). Представник Пентагону Джон Кірбі назвав групи осіб, які можуть тимчасово уникнути щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

За словами Кірбі вакцинація серед військовослужбовців є необхідною для забезпечення їх безпеки та готовності.

Зазначається, що 23 серпня УПМ повністю схвалило препарат Comirnaty, який раніше був відомий, як Pfizer-BioNTech. Інші ж вакцини не є обов’язковими, однак усе може змінитися, якщо управління дозволить їх екстрене використання.

Відомо, що уникнути щеплення матимуть змогу співробітники служби, які активно беруть участь в клінічних випробувань щодо коронавірусу.

Також Пентагон доручив встановити терміни реалізації програми вакцинації й наголосив на регулярному звітуванні щодо її прогресу.