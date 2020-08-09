Пентагон объяснил перемещение американских войск в Восточной Европе

Целью перегруппировки войск США в Европе является усиление военного присутствия на границе с Россией и сдерживание Москвы. Решение президента США Дональда Трампа в начале июня ускорило этот процесс.

Об это заявил министр обороны США Марк Эспер, передает FOX News.

По его словам, союзники США по НАТО позитивно оценили перемещение войск.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военных и переброске части американских солдат в Польшу.

Как сообщалось, президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении военного присутствия США в Польше, лидеры подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

В Польше в июле состоялись военные учения "Emergency Deployment Readiness Exercise". Они прошли под командованием Министерства обороны США. Учения были призваны проверить готовность американских войск к быстрой передислокации через Атлантику в рамках союзнической помощи европейским странам.

Напомним, США планируют переместить в Польшу 2 тысячи военнослужащих и разместить 30 боевых самолетов F-16 из Германии.