Пентагон назвав Росію "гострою загрозою" і запевнив у продовженні підтримки України

Сьогодні, 23 березня, міністр оборони США Ллойд Остін назвав Росію “гострою загрозою” та запевнив у подальшій підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

У вступному слові до законодавців під час представлення бюджетних пропозицій у Палаті представників США Ллойд Остін вкотре повторив позицію Вашингтона, що США продовжуватимуть підтримувати Україні стільки, скільки буде потрібно. Він також нагадав, що Стратегія національної оборони США визначає Росію під управлінням Путіна “гострою загрозою”.

“Під проводом Байдена, США згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати важливу безпекову допомогу, яку координує контактна група з питань оборони України, яку я очолюю. Ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно”, - заявив Остін.

Глава Пентагону також заявив, що НАТО стало значно сильнішим, зокрема й тому, що Росія вирішила піти війною проти свого сусіда. Остін наголосив на важливості “об’єднаного НАТО”.

“Після вторгнення Росії в Україну ми ще більше зміцнили захист і стримування НАТО на східному фланзі. А лідерство Конгресу в Європейській ініціативі стримування — і наші інвестиції з 2014 року - допомогли нам швидко й сміливо відреагувати на жорстоку війну, яку обрала Росія, та зробили наше стримування ще сильнішим”, - зазначив глава Пентагону.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі підтвердили непохитну підтримку України у протидії агресії РФ.

Також повідомлялося, що перед цим у Білому домі запевнили, що й надалі допомагатимуть Україні "в історичних обсягах".

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