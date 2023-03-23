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Пентагон назвал Россию "острой угрозой" и заверил в продолжении поддержки Украины

Новина українською →
США, Четверг 23 марта 2023 17:14
Пентагон назвал Россию "острой угрозой" и заверил в продолжении поддержки Украины Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 марта, министр обороны США Ллойд Остин назвал Россию "острой угрозой" и заверил в дальнейшей поддержке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Во вступительном слове к законодателям во время представления бюджетных предложений в Палате представителей США Ллойд Остин в очередной раз повторил позицию Вашингтона, что США будут продолжать поддерживать Украине столько, сколько потребуется. Он также напомнил, что Стратегия национальной обороны США определяет Россию под управлением Путина "острой угрозой".

“Под руководством Байдена США сплочили мир, чтобы помочь Украине бороться с неспровоцированным и неоправданным вторжением России. Наши союзники и партнеры активизировались, чтобы оказать важную безопасность, которую координирует контактная группа по вопросам обороны Украины, которую я возглавляю. Мы будем поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется”, - заявил Остин.

Глава Пентагона также заявил, что НАТО стало значительно сильнее, в том числе потому, что Россия решила пойти войной против своего соседа. Остин отметил важность «объединенного НАТО».

После вторжения России в Украину мы еще больше укрепили защиту и сдерживание НАТО на восточном фланге. А лидерство Конгресса в Европейской инициативе сдерживания — и наши инвестиции с 2014 года помогли нам быстро и смело отреагировать на жестокую войну, которую избрала Россия, и сделали наше сдерживание еще сильнее», - отметил глава Пентагона.

Напомним, недавно в Белом доме подтвердили твердую поддержку Украины в противодействии агрессии РФ.

Также сообщалось, что перед этим в Белом доме заверили, что и дальше будут помогать Украине "в исторических объемах".

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