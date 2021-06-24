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Черное море превращается в арену военного противостояния, - МИД РФ

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Четверг 24 июня 2021 14:50
Черное море превращается в арену военного противостояния, - МИД РФ Фото: министр иностранных дел Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали "обстрел" российским флотом эсминца Великобритании. По словам Кремля, Черное море превращается в арену военного противостояния.

Об этом пишут "РИА Новости".

По мнению российских дипломатов, инцидент с британским эсминцем может привести к эскалации в Черном море.

"Черноморский регион превращается в арену военного противостояния", - говорится в сообщении.

Напомним, вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии.

Мыс Фиолент находится на Гераклейском полуострове в юго-западной части оккупированного Россией Крыма, в Балаклавском районе Севастополя.

Российская сторона заявила о том, что эсминец Defender якобы нарушил "границу" и в его направлении открыли предупредительный огонь.

В то же время, в Минобороны Британии заявили, что их флоту "не помешают" ходить у берегов Крыма.

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Черное море Великобритания
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