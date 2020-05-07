Пентагон назвал число гражданских жертв вследствие военных операций США

В прошлом году во время глобальных военных операций военными США было убито 132 жителя. Как передает РБК-Украина, об этом пишет AFP.

Минбороны Соединенных Штатов сообщило, что эти цифры официальные. Они значительно ниже, чем ранее публиковали неправительственные организации. Речь идет об убитых гражданских в ходе военных операций США в Ираке, Сирии, Афганистане и Сомали в 2019 году.

"Еще около 91 гражданское лицо ранено", - указано в отчете Пентагона, утвержденном Конгрессом США.

Пентагон заявил, что большинство жертв среди гражданского населения было в Афганистане: 108 человек погибли и 75 получили ранения.

В отчете указывается, что Министерство обороны "не выявило каких-либо жертв среди гражданского населения в результате военных операций США в Йемене и Ливии".

В Ираке и Сирии Пентагон взял на себя ответственность за гибель 22 мирных жителей и ранения еще 13 человек.

По словам военных, в Сомали только два мирных жителя были убиты и трое ранены.

Как пишет AFP, многочисленные неправительственные организации регулярно публикуют гораздо более высокие показатели смертности от американских операций в зонах военных действий.

По оценкам неправительственной организации Airwars, которая отслеживает жертв мирных бомбардировок по всему миру, только в Сирии в прошлом году при поддержке США были убиты от 465 до 1113 гражданских лиц.

Американский союз гражданских свобод (ACLU) также подверг критике отчет. Директор ACLU Хина Шамси повторила, что администрация президента США Дональда Трампа "недооценивает" число гражданских лиц, убитых или раненых за границей.

Напоним, в начале 2020 года глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что США готовы к тому, чтобы завершить войну с Ираном, но не хотят развязывать с ним войну.