Пентагон назвав число цивільних жертв внаслідок військових операцій США

У минулому році під час глобальних військових операцій військовими США було вбито 132 жителя. Як передає РБК-Україна, про це пише AFP.

Мінборони Сполучених Штатів повідомило, що це офіційні цифри. Вони значно нижчі, ніж раніше публікували неурядові організації. Йдеться про вбитих цивільних в ході військових операцій США в Іраку, Сирії, Афганістані і Сомалі в 2019 році.

"Ще близько 91 цивільна особа поранена", - зазначено у звіті Пентагону, затвердженому Конгресом США.

Пентагон заявив, що більшість жертв - серед цивільного населення в Афганістані: 108 людей загинули і 75 отримали поранення.

У звіті зазначається, що Міністерство оборони "не виявило яких-небудь жертв серед цивільного населення в результаті військових операцій США в Ємені та Лівії".

В Іраку і Сирії Пентагон взяв на себе відповідальність за загибель 22 мирних жителів і поранення ще 13 осіб.

За словами військових, в Сомалі тільки два мирні жителі були вбиті і троє поранені.

Як пише AFP, численні неурядові організації регулярно публікують більш високі показники смертності від американських операцій у зонах військових дій.

За оцінками неурядової організації Airwars, яка відстежує жертви бомбардувань цивільних по всьому світу, тільки в Сирії в минулому році за підтримки США були вбиті від 465 до 1113 цивільних осіб.

Американський союз громадянських свобод (ACLU) також розкритикував звіт. Директор ACLU Хіна Шамсі повторила, що адміністрація президента США Дональда Трампа "недооцінює" кількість цивільних осіб, убитих або поранених за кордоном.

Нагадаємо, на початку 2020 року глава Пентагону Марк Еспер заявляв, що США готові до того, щоб завершити війну з Іраном, але не хочуть розв'язувати з ним війну.