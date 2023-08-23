Пентагон про наступ ЗСУ: битва не закінчена, підбивати підсумки в середині бою недоречно

Контрнаступальні дії Збройних сил України продовжуються, битва ще не закінчена. Тому робити якісь висновки зараз недоречно.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

За його словами, по всій лінії фронту йдуть бої, а українські війська "здійснюють певний рух уперед".

"Ми з самого початку говорили, що це буде дуже важка операція та важка боротьба для них. Це марафон, а не спринт. Тож не повинно бути жодних ілюзій щодо цього факту", - сказав Райдер.

Генерал наголосив, що, якщо Україна не досягне успіху, то наслідки торкнуться не тільки її, але і Європи та всього світу.

"Бій за своєю природою дуже динамічний, він дуже мінливий і непередбачуваний, і кожен, хто вивчає історію, знає, що битва не закінчена, поки вона не завершиться. Так що я не збираюся підбивати підсумки в середині бою. Знову ж таки, це було б недоречно. Що ми збираємося зробити, то це продовжувати підтримувати їх стільки, скільки потрібно", - наголосив представник Пентагону.

Критика контрнаступу ЗСУ

Цього літа Україна почала свій анонсований контрнаступ, який жваво обговорювався ще до його початку і так продовжується до тепер. Через значно приділену увагу цій темі деякі західні політики та в ЗМІ вже називали контрнаступ ЗСУ "повільним", або ж не таким, як цього очікувалося.

Зазначимо, що українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі закиди.

Так, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відповів на подібні заяви щодо "затримки" контрнаступу. Він сказав, що його дратують такі коментарі, адже "це не шоу, а кожен метр дається кров'ю".

Тим часом українські військові продовжують наступати на окремих ділянках фронту. Вони досягають успіху і витісняють російських окупантів.

Зокрема, на південному сході нашими захисниками вже було звільнено низку населених пунктів. Нещодавно ЗСУ деокупували селище Урожайне Донецької області.

А вчора, 22 серпня, українські захисники увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.