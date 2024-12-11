Пентагон про можливість удару РФ "Орєшніком" по Україні: не виключено, але дати немає

"Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) публічно заявив, що Росія має намір запустити ще одну експериментальну ракету "Орєшнік", про яку ви згадали. Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати", - зазначила Сінгх.

За її словами, якщо Росія знову атакує Україну "Орєшніком", це не стане переломним моментом на полі бою. Таким чином Москва спробує лише завдати збитків та втрат Україні.

"Ми вже бачили це раніше, вони намагаються використати всю зброю, що є у них в арсеналі, щоб залякати Україну, але, звичайно, Україна продовжує отримувати нашу підтримку, оскільки вони щодня б'ються на полі бою", - додала вона.

Сінгх запевнила, що США продовжать передавати Україні системи протиповітряної оборони, оскільки вони залишаються одним з пріоритетних запитів.