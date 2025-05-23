Пентагон може понизити статус офісу, що координує допомогу Україні, - ЗМІ

За словами трьох колишніх чиновників оборони США та двох європейських чиновників, Пентагон, ймовірно, понизить статус політичного відділу, який відіграв важливу роль у реагуванні військових на війну в Україні.

Джерела видання повідомили, що у рамках масштабнішої перестановки політичного апарату Пентагону, відділ, відповідальний за справи Росії, України та Євразії, буде переведений до окремого управління, яке займатиметься питаннями Європи та НАТО.

Повідомляється, що це не зупинить його роботу і не обов'язково призведе до звільнення співробітників. Однак, ця зміна понизить статус офісу, який до початку цього року був одним з найважливіших у Пентагоні.

Роль офісу для України

З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році, офіс допомагав формувати політику США щодо війни та керував величезною сумою військової допомоги, що направлялася на підтримку самооборони.

Лора Купер, її попередній директор, допомогла скликати групу з 50 країн, яка з того часу зустрічалася 27 разів, щоб залучити та скоординувати понад 130 мільярдів доларів допомоги Києву в галузі безпеки, приблизно половина з яких надійшла саме від Сполучених Штатів.

Варто зауважити, що численні джерела наголосили, що рішення ще не остаточне, і що будь-які зміни будуть частиною ширшої реорганізації.