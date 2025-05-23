Пентагон может понизить статус офиса, координирующего помощь Украине, - СМИ

По словам трех бывших чиновников обороны США и двух европейских чиновников, Пентагон, вероятно, понизит статус политического отдела, который сыграл важную роль в реагировании военных на войну в Украине.

Источники издания сообщили, что в рамках масштабной перестановки политического аппарата Пентагона, отдел, ответственный за дела России, Украины и Евразии, будет переведен в отдельное управление, которое будет заниматься вопросами Европы и НАТО.

Сообщается, что это не остановит его работу и не обязательно приведет к увольнению сотрудников. Однако, это изменение понизит статус офиса, который до начала этого года был одним из важнейших в Пентагоне.

Роль офиса для Украины

С момента вторжения России в Украину в 2022 году, офис помогал формировать политику США в отношении войны и руководил огромной суммой военной помощи, направляемой на поддержку самообороны.

Лора Купер, ее предыдущий директор, помогла созвать группу из 50 стран, которая с тех пор встречалась 27 раз, чтобы привлечь и скоординировать более 130 миллиардов долларов помощи Киеву в области безопасности, примерно половина из которых поступила именно от Соединенных Штатов.

Стоит заметить, что многочисленные источники отметили, что решение еще не окончательное, и любые изменения будут частью более широкой реорганизации.