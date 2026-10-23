Пентагон купує 850 винищувачів п'ятого покоління: деталі угоди

Зазначається, що нова угода створить довгострокову основу для закупівель, необхідних для модернізації та розширення парку тактичної авіації 5-го покоління. Реалізація угоди залежатиме від отримання відповідного дозволу та виділення коштів Конгресом.

В обмін на ці зобов’язання, розраховані на десятиліття, компанія Lockheed Martin візьме на себе фінансування ініціатив на підтримку програми F-35 у розмірі щонайменше 7 млрд доларів.

Крім того, угода гарантує закупівлю для США щонайменше 850 літаків протягом десятирічного періоду, а також передбачає придбання початкового комплекту запасних частин і наборів для модернізації, разом із забезпеченням експлуатаційної підтримки всього світового парку F-35.

Завдяки уніфікації вимог до обладнання в усьому ланцюгу постачання, ця угода дозволяє максимально ефективно використовувати купівельну спроможність і досягти реальної економії за рахунок масштабу виробництва.