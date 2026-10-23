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Пентагон купує 850 винищувачів п'ятого покоління: деталі угоди

15:09 23.10.2026 Пт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
Фото: Пентагон купує 850 винищувачів п'ятого покоління (Getty Images)

Міноборони США та компанія Lockheed Martin уклали 10-річну рамкову угоду, спрямовану на розширення парку винищувачів F-35.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

Зазначається, що нова угода створить довгострокову основу для закупівель, необхідних для модернізації та розширення парку тактичної авіації 5-го покоління. Реалізація угоди залежатиме від отримання відповідного дозволу та виділення коштів Конгресом.

В обмін на ці зобов’язання, розраховані на десятиліття, компанія Lockheed Martin візьме на себе фінансування ініціатив на підтримку програми F-35 у розмірі щонайменше 7 млрд доларів.

Крім того, угода гарантує закупівлю для США щонайменше 850 літаків протягом десятирічного періоду, а також передбачає придбання початкового комплекту запасних частин і наборів для модернізації, разом із забезпеченням експлуатаційної підтримки всього світового парку F-35.

Завдяки уніфікації вимог до обладнання в усьому ланцюгу постачання, ця угода дозволяє максимально ефективно використовувати купівельну спроможність і досягти реальної економії за рахунок масштабу виробництва.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що планує схвалити продаж винищувачів F-35 американського виробництва Саудівській Аравії. Продаж може ознаменувати значний зсув у політиці США та вплинути на військовий баланс на Близькому Сході.

Також раніше РБК-Україна писало про те, що Державний департамент США дав "зелене світло" оборонним контрактам Саудівською Аравією та ОАЕ.

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