Пентагон о кибератаках на Украину: Рано говорить о том, кто организовал

Сегодня, 14 декабря, состоялась глобальная кибератака на государственные сайты Украины. В Пентагоне считают, что пока рано говорить о том, кто именно ее организовал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

Сейчас Пентагон не имеет возможности с уверенностью сказать, кто именно стоит за сегодняшней кибератакой на правительственные сайты Украины.

"Мы пока не находимся в позиции, чтобы приписать их (кибератаки -ред.) кому-то”, - отметил Кирби.