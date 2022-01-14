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Пентагон о кибератаках на Украину: Рано говорить о том, кто организовал

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 19:40
Пентагон о кибератаках на Украину: Рано говорить о том, кто организовал Фото: прессекретарь Минобороны США Джон Кирби (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 14 декабря, состоялась глобальная кибератака на государственные сайты Украины. В Пентагоне считают, что пока рано говорить о том, кто именно ее организовал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

Сейчас Пентагон не имеет возможности с уверенностью сказать, кто именно стоит за сегодняшней кибератакой на правительственные сайты Украины.

"Мы пока не находимся в позиции, чтобы приписать их (кибератаки -ред.) кому-то”, - отметил Кирби.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня состоялась глобальная кибератака на украинские правительственные сайты. В СНБО считают, что за ней стоит Российская Федерация.

Тем временем в офисе президента уверяют в том, что Украина готова ответить на нее.

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Пентагон Соединенные Штаты Америки Украина Кибератака
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