Пентагон хоче подвоїти виробництво ракет для можливої війни з Китаєм, - WSJ

Як наголошується в публікації, подвоєння виробництва є частиною зусиль США зі зміцнення оборонного потенціалу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Військові та оборонні підрядники розглядають необхідність масштабного розширення виробничих потужностей, модернізації заводів і нарощування ланцюжків поставок.

Однією з ключових проблем є розрив між поточною виробничою здатністю і вимогами до кількості боєприпасів і ракет, які можуть бути затребувані у великому конфлікті.

Збільшення виробництва ракет також передбачає залучення ресурсів з приватного сектора, прискорення ліцензування та зняття бюрократичних перешкод для оборонної промисловості.

При цьому в Пентагоні усвідомлюють ризики - необхідність балансувати інвестиції, забезпечити надійність поставок і уникнути логістичних вузьких місць.