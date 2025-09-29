Пентагон хоче подвоїти виробництво ракет для можливої війни з Китаєм, - WSJ

Пентагон планує значно збільшити виробництво ракет і бойових засобів, щоб підготуватися до можливого збройного зіткнення з Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Як наголошується в публікації, подвоєння виробництва є частиною зусиль США зі зміцнення оборонного потенціалу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
Військові та оборонні підрядники розглядають необхідність масштабного розширення виробничих потужностей, модернізації заводів і нарощування ланцюжків поставок.
Однією з ключових проблем є розрив між поточною виробничою здатністю і вимогами до кількості боєприпасів і ракет, які можуть бути затребувані у великому конфлікті.
Збільшення виробництва ракет також передбачає залучення ресурсів з приватного сектора, прискорення ліцензування та зняття бюрократичних перешкод для оборонної промисловості.
При цьому в Пентагоні усвідомлюють ризики - необхідність балансувати інвестиції, забезпечити надійність поставок і уникнути логістичних вузьких місць.
Нагадаємо, глава Пентагону Піт Хегсет розпорядився зібрати сотні вищих військових чиновників - генералів і адміралів із рангом від однієї зірки і вище, а також їхніх старших командирів. Причину не вказували, а ЗМІ публікували різні версії.
За інформацією The Washington Post, президент США Дональд Трамп хоче взяти участь у засіданні генералів.