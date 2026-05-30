Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Пентагон готує різке нарощення виробництва зброї для України

17:19 30.05.2026 Сб
2 хв
Гегсет пообіцяв постачати "не просто трохи більше, а значно більше"
aimg Валерія Абабіна
Фото: Міністр оборони США Піт Гегсет (Getty Images)

США перебудовують виробництво озброєння під значно більші обсяги щоб давати Україні "значно більше по всьому спектру".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Піта Гегсета на Діалозі Шангрі-Ла в Сінгапурі.

Читайте також: Глава Пентагону: будь-яка угода з Іраном "буде вигідною"

За словами Гегсета, Вашингтон переглядає сам підхід до випуску критично важливих боєприпасів та інших видів озброєння - так, щоб оборонна промисловість змогла видавати помітно більші обсяги продукції.

"Ми змінюємо підхід до виробництва всіх цих важливих боєприпасів, щоб наші компанії постачали не просто трохи більше, а значно більше по всьому спектру можливостей, де ми можемо допомогти Україні", - сказав глава Пентагону.

Він також зазначив, що США підштовхують європейських партнерів брати на себе більшу частину відповідальності за підтримку Києва, і схвально оцінюють уже зроблене.

За його словами, Європа суттєво наростила фінансову та військову допомогу, а Україна показала високу ефективність у використанні наданих ресурсів.

"Ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і ми знайдемо спосіб переконатися, що зможемо допомагати їм разом із нашими союзниками", - підкреслив Гегсет.

Міністр додав, що Вашингтон продовжить працювати з партнерами над постачанням Україні ресурсів для оборони та над зміцненням здатності союзників підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, генсек НАТО раніше заявляв, що Європа профінансує закупівлю американської зброї для України, а сам альянс має більше інвестувати в оборону та брати на себе більшу частку витрат на допомогу Києву.

Влітку 2025 року США на певний час ставили на паузу передачу частини озброєння - тоді йшлося про закупівлю зброї для України в приватних американських компаній за кошти Вашингтона.

