Пентагон: движение большой российской военной колонны на Киев застопорилось

Министерство обороны США заявило, что большая российская военная колонна, хорошо отслеживаемая по спутниковым снимкам, застряла на пути в Киев. В Пентагоне также сообщили, что с начала вторжения Россия выпустила более 900 ракет по украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC .

"Мы по-прежнему считаем, что она (колонна - ред.) застопорилась, и они (россияне - ред.) не добились значительного прогресса в ее продвижении", - цитирует издание заявление представителя Минобороны США.

По оценкам Пентагона, российская военная колонна в течение нескольких дней мало продвигалась вперед. При этом из предоставленных Maxar Technologies спутниковых снимков нельзя точно определить, сколько машин в конвое.

Представитель Минобороны США также отметил, что с начала вторжения в Украину российские военные запустили более 900 ракет. При этом, по его словам, использовались баллистические и крылатые ракеты малой и средней дальности.

Фото: российская военная колонна движется на Киев (Maxar Technologies/Getty Images)