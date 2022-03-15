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Пентагон: движение большой российской военной колонны на Киев застопорилось

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Вашингтон, Вторник 15 марта 2022 01:05
Пентагон: движение большой российской военной колонны на Киев застопорилось Фото: большая колонна российских военных застопорилась под Киевом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны США заявило, что большая российская военная колонна, хорошо отслеживаемая по спутниковым снимкам, застряла на пути в Киев. В Пентагоне также сообщили, что с начала вторжения Россия выпустила более 900 ракет по украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Мы по-прежнему считаем, что она (колонна - ред.) застопорилась, и они (россияне - ред.) не добились значительного прогресса в ее продвижении", - цитирует издание заявление представителя Минобороны США.

По оценкам Пентагона, российская военная колонна в течение нескольких дней мало продвигалась вперед. При этом из предоставленных Maxar Technologies спутниковых снимков нельзя точно определить, сколько машин в конвое.

Представитель Минобороны США также отметил, что с начала вторжения в Украину российские военные запустили более 900 ракет. При этом, по его словам, использовались баллистические и крылатые ракеты малой и средней дальности.

Пентагон: движение большой российской военной колонны на Киев застопорилосьФото: российская военная колонна движется на Киев (Maxar Technologies/Getty Images)

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