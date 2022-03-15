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Пентагон: рух великої російської військової колони на Київ застопорився

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Вашингтон, Вівторок 15 березня 2022 01:05
Пентагон: рух великої російської військової колони на Київ застопорився Фото: велика колона російських військових застопорилася під Києвом (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство оборони США заявило, що велика російська військова колона, добре відстежувана по супутникових знімках, застрягла на шляху до Києва. У Пентагоні також повідомили, що з початку вторгнення Росія випустила понад 900 ракет по українській території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Ми як і раніше вважаємо, що вона (колона - ред.) застопорилася, і вони (росіяни - ред.) не домоглися значного прогресу в її просуванні", - цитує видання заяву представника Міноборони США.

За оцінками Пентагону, російська військова колона протягом декількох днів мало просувалася вперед. При цьому з наданих Maxar Technologies супутникових знімків не можна точно визначити, скільки машин в конвої.

Представник Міноборони США також зазначив, що з початку вторгнення в Україну російські військові запустили понад 900 ракет. При цьому, за його словами, використовувалися балістичні і крилаті ракети малої і середньої дальності.

Пентагон: рух великої російської військової колони на Київ застопоривсяФото: російська військова колона рухається на Київ (Maxar Technologies/Getty Images)

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