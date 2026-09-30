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Пентагон чекають на великі зміни: Хегсет скорочує 20% посад генералів і адміралів

11:15 30.09.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Пентагон чекають на великі зміни: Хегсет скорочує 20% посад генералів і адміралів Фото: Пентагон (wikimedia by Touch Of Light)
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Глава Пентагону Піт Хегсет готує нове масштабне скорочення керівних посад в американських Збройних Силах. Йдеться про генералів та адміралів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.

Скорочення посад

Міністр оборони США Піт Хегсет планує оголосити про скорочення на 20% кількості штатних посад генералів та адміралів.

Очікується, що у середу Хегсет виступить перед сотнями молодших офіцерів та рядових військовослужбовців у Квантіко (штат Вірджинія). Під час заходу він має надати свої пріоритети щодо збройних сил.

За даними джерел, нове скорочення буде вдвічі масштабнішим за мінімальний показник в 10%, який міністр планував раніше.

При цьому не обов'язково йтиметься про звільнення. Деяким військовослужбовцям можуть змінити звання, частина посад мають намір повністю ліквідувати.

Що змінюється у Пентагоні

Напередодні Пентагон також опублікував меморандум, згідно з яким Міністерство оборони більше не призначатиме цивільних фахівців на штатні викладацькі посади у військових академіях США. У документі це рішення пояснюється необхідністю переорієнтувати академію на "ведення бойових дій".

Після призначення Хегсет розпочав розбудову роботи відомства, включаючи кадрові рішення щодо високопоставлених офіцерів різних видів військ.

Що казав Хегсет

Цьогорічний виступ у Квантіко пройде через рік після попереднього візиту міністра. Тоді Хегсет розкритикував "товстих генералів" та ініціативи у сфері різноманітності.

Він також захищав рішення про звільнення високопоставлених військових, у тому числі найстаршого генерала США, який був афроамериканцем, та найвищої жінки-адмірала ВМС. За словами Хегсета, звільнені офіцери представляли "зіпсовану культуру".

Нагадуємо, що Пентагон закрив публічний доступ до звітів про випробування американської зброї за останні десять років, пославшись на побоювання, що противники США можуть використати опубліковані відомості для розробки нових технологій із застосуванням штучного інтелекту.

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