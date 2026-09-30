ua en ru
Ср, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пентагон ждут большие перемены: Хегсет сокращает 20% должностей генералов и адмиралов

11:15 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Пентагон ждут большие перемены: Хегсет сокращает 20% должностей генералов и адмиралов Фото: Пентагон (wikimedia by Touch Of Light)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Глава Пентагона Пит Хегсет готовит новое масштабное сокращение руководящих должностей в американских Вооруженных силах. Речь идет о генералах и адмиралах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.

Сокращение должностей

Министр обороны США Пит Хегсет планирует объявить о сокращении на 20% количества штатных должностей генералов и адмиралов.

Ожидается, что в среду Хегсет выступит перед сотнями младших офицеров и рядовых военнослужащих в Квантико (штат Вирджиния). Во время мероприятия он должен представить свои приоритеты в отношении вооруженных сил.

По данным источников, новое сокращение будет вдвое масштабнее минимального показателя в 10%, который министр планировал ранее.

При этом речь не обязательно будет идти об увольнениях. Некоторым военнослужащим могут изменить звания, а часть должностей намерены полностью ликвидировать.

Что меняется в Пентагоне

Накануне Пентагон также опубликовал меморандум, согласно которому Министерство обороны больше не будет назначать гражданских специалистов на штатные преподавательские должности в военных академиях США. В документе это решение объясняется необходимостью переориентировать академии на "ведение боевых действий".

После назначения Хегсет начал перестройку работы ведомства, включая кадровые решения в отношении высокопоставленных офицеров разных видов войск.

Что говорил Хегсет

Нынешнее выступление в Квантико пройдет спустя год после предыдущего визита министра. Тогда Хегсет подверг критике "толстых генералов" и инициативы в сфере разнообразия.

Он также защищал решения об увольнении высокопоставленных военных, в том числе самого старшего генерала США, который был афроамериканцем, и самой высокопоставленной женщины-адмирала ВМС. По словам Хегсета, уволенные офицеры представляли "испорченную культуру".

Напоминаем, что Пентагон закрыл публичный доступ к отчетам об испытаниях американского оружия за последние десять лет, сославшись на опасения, что противники США могут использовать опубликованные сведения для разработки новых технологий с применением искусственного интеллекта.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Пентагон
Новости
Силы обороны поразили склад БпЛА и командный пункт россиян: названы места ударов
Силы обороны поразили склад БпЛА и командный пункт россиян: названы места ударов
Аналитика
НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина НРК не способны заменить "броню": интервью с генеральным директором "Укр Армо Тех"