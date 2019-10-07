Скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского вредит Украине, - Пристайко

Фото: Вадим Пристайко (УНИАН)

Глава МИД заявил, что расследование в стране должны вестись без вмешательства правительства

Украине не выгодно быть втянутой во внутреннюю политику США накануне президентских выборов. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Пристайко, Украина была втянута в американскую политику с начала каденции президента США Дональда Трампа.

"Меньше, чего бы мы хотели, это быть втянутыми во внутреннюю политику США накануне их выборов. Так случилось, что мы были затянуты с начала каденции президента Трампа и все наши шаги были направлены на то, чтобы объяснить ... Особенно, это стало очевидно с нашими выборами собственными, которые прошли без вмешательства. Президент Зеленский так и сказал президенту Трампу, что "я избрался и многие люди поддержали меня, и залогом этому была только возможность законного проведения выборов без воздействия извне". И, как он сказал Трампу, "не могу представить, чтобы кто-то из украинцев пытался вмешиваться в чужие выборы, тем более в выборы в США", - сказал глава МИД.

Пристайко также заявил, что любые расследование в стране должны вестись без вмешательства правительства.

"Это действительно вредит нам ... Мы пытаемся объяснить, что это расследование, которые должны вестись и по Burisma и по любым другим компаниям они должны происходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми. Результат, который в этом расследовании будет - это будет тот результат, который мы представляем. И не мы как правительство, а мы как наша судебная система и наша прокуратура, которые должны этим заниматься", - заявил Пристайко.

Напомним, бывший посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания комитетам Конгресса в рамках расследования из-за начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

РБК-Украина сообщало, что США второй разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества Майклу Аткинсону детали разговора между президентами Америки и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.