Пентагон оголосив про військову допомогу Україні на 2 млрд доларів: що туди увійде

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 млрд доларів. Це допоможе посилити протиповітряну оборону країни й здатність наших воїнів відбивати російську агресію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
Що включатиме новий пакет військової допомоги США:
Як пише The New York Times, на відміну від попередніх поставок, ці озброєння й боєприпаси не будуть надані зі складів Міноборони США. Натомість Вашингтон купуватиме їх у виробників.
"Сьогоднішня урочиста річниця - це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила і суверенітет, підтвердити нашу відданість довгостроковій підтримці хоробрих захисників України - і нагадати, що ставки у російській війні простягаються далеко за межі України", - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
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