Пентагон объявил о военной помощи Украине на 2 млрд долларов: что туда войдет

Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2 млрд долларов. Это поможет усилить противовоздушную оборону страны и способность наших воинов отражать российскую агрессию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Что будет включать в себя новый пакет военной помощи США:
Как пишет The New York Times, в отличие от предыдущих поставок, эти вооружения и боеприпасы не будут предоставлены со складов Минобороны США. Вместо этого Вашингтон будет покупать их у производителей.
"Сегодняшняя торжественная годовщина - это возможность для всех, кто верит в свободу, правила и суверенитет, подтвердить нашу приверженность долгосрочной поддержке храбрых защитников Украины - и напомнить, что ставки в российской войне простираются далеко за пределы Украины", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.
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