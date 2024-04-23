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Пентагон анонсував "Рамштайн" цього тижня в режимі відеоконференції

Фото: Патрік Райдер (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зустріч представників оборонних відомств Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 26 квітня у режимі відеоконференції.

Про це заявив речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

За його словами, голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун проведуть зустріч у віртуальному форматі.

"Це буде 21-те засідання Контактної групи з моменту першого засідання рівно два роки тому", - додав він.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн", також відомий як Контактна група з оборони України, це серія міжнародних зустрічей міністрів оборони понад 50 країн світу, які проводяться з метою:

  • Синхронізації та прискорення надання військової допомоги Україні для протистояння російському вторгненню. Це включає постачання зброї, боєприпасів, техніки та іншого військового обладнання.
  • Обговорення питань довгострокової підтримки України, включаючи її обороноздатність після закінчення війни.
  • Сприяння координації зусиль міжнародного співтовариства на підтримку України.

Перша зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Зустрічі проводяться щомісяця.

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