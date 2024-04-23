Пентагон анонсировал "Рамштайн" на этой неделе в режиме видеоконференции

Встреча представителей оборонных ведомств Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет 28 апреля в режиме видеоконференции.
Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун проведут встречу в виртуальном формате.
"Это будет 21-е заседание Контактной группы с момента первого заседания ровно два года назад", - добавил он.
Формат "Рамштайн", также известный как Контактная группа по обороне Украины, это серия международных встреч министров обороны более 50 стран мира, которые проводятся с целью:
Первая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. Встречи проводятся ежемесячно.