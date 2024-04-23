Пентагон анонсировал "Рамштайн" на этой неделе в режиме видеоконференции

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун проведут встречу в виртуальном формате.

"Это будет 21-е заседание Контактной группы с момента первого заседания ровно два года назад", - добавил он.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн", также известный как Контактная группа по обороне Украины, это серия международных встреч министров обороны более 50 стран мира, которые проводятся с целью:

Синхронизации и ускорения предоставления военной помощи Украине для противостояния российскому вторжению. Это включает в себя поставки оружия, боеприпасов, техники и другого военного оборудования.

Обсуждении вопросов долгосрочной поддержки Украины, включая ее обороноспособность по окончании войны.

Содействия координации усилий международного сообщества в поддержку Украины.

Первая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. Встречи проводятся ежемесячно.