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Пентагон анонсировал "Рамштайн" на этой неделе в режиме видеоконференции

Фото: Патрик Райдер (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Встреча представителей оборонных ведомств Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" пройдет 28 апреля в режиме видеоконференции.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун проведут встречу в виртуальном формате.

"Это будет 21-е заседание Контактной группы с момента первого заседания ровно два года назад", - добавил он.

Формат "Рамштайн"

Формат "Рамштайн", также известный как Контактная группа по обороне Украины, это серия международных встреч министров обороны более 50 стран мира, которые проводятся с целью:

  • Синхронизации и ускорения предоставления военной помощи Украине для противостояния российскому вторжению. Это включает в себя поставки оружия, боеприпасов, техники и другого военного оборудования.
  • Обсуждении вопросов долгосрочной поддержки Украины, включая ее обороноспособность по окончании войны.
  • Содействия координации усилий международного сообщества в поддержку Украины.

Первая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии. Встречи проводятся ежемесячно.

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