Пенсію понад 10 тисяч гривень отримують 1,5 млн українців: скільки платять іншим

За даними ПФУ, станом на 1 квітня 2025 року розмір пенсій розподіляється таким чином:

до 3000 гривень - 3,9%, 398 267 осіб, середня пенсія - 2 282,97 гривень,

від 3001 до 4000 гривень - 32,3%, 3 340 489 осіб, середня пенсія - 3 341,83 гривень,

від 4001 до 5000 гривень - 20,4%, 2 105 500 осіб, середня пенсія - 4 509,69 гривень,

від 5001 до 10000 гривень - 28,9%, 2 987 845 осіб, середня пенсія - 6 857,93 гривень,

понад 10000 гривень - 14,5%, 1 499 274 осіб, середня пенсія - 15 643,69 гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 квітня 2025 року становив 6 341,11 гривень. Пенсії зросли на 552,06 гривень або на 9,5%.

Кількість пенсіонерів із початку року скоротилася на 12 255 осіб до 10 331 375.

Пенсії та інфляція

Прискорення зростання цін в Україні призвело до того, що реальні пенсії (з урахуванням інфляції) почали скорочуватися. Споживчі ціни в березні 2025 року були на 14,6% вищими, ніж рік тому. Водночас пенсії зросли лише на 10,4%.

У держбюджеті на 2025 рік соціальні витрати заморожено. Це стосується як прожиткового мінімуму, так і мінімальної зарплати, від яких залежать пенсії окремих категорій.

Ба більше, Бюджетна декларація 2025-2027 роки передбачає, що підвищення соціальних стандартів не буде і в наступні роки. Згідно з документом, "у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році".

Таким чином, єдиною формою підвищення пенсій буде їхня індексація.