Пенсию свыше 10 тысяч гривен получают 1,5 млн украинцев: сколько платят остальным

Более половины украинцев получают пенсии до 5 тысяч гривен. На пенсию свыше 10 тысяч может рассчитывать каждый седьмой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, по состоянию на 1 апреля 2025 года размер пенсий распределяется следующим образом:
Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2025 года составил 6 341,11 гривен. Пенсии выросли на 552,06 гривен или на 9,5%.
Число пенсионеров с начала года сократилось на 12 255 человек до 10 331 375.
Ускорение роста цен в Украине привело к тому, что реальные пенсии (с учетом инфляции) начали сокращаться. Потребительские цены в марте 2025 года были на 14,6% выше, чем год назад. При этом пенсии выросли всего на 10,4%.
В госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как прожиточного минимума, так минимальной зарплаты, от которых зависят пенсии отдельных категорий.
Более того, Бюджетная декларация 2025-2027 годы предполагает, что повышения социальных стандартов не будет и в последующие годы. Согласно документу, "в 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривен, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году".
Таким образом, единственной формой повышения пенсий будет их индексация.