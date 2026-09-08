Пенсию недоплатили? Юрист рассказал, что делать и куда обращаться

Правильность начисления пенсии можно перечислить даже без знания сложной формулы расчета - главное знать, какие документы и данные для этого понадобятся.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил адвокат, управляющий партнер АО Winner Partners Сергей Литвиненко.

Не редки случаи, когда человек обращается к юристу с подозрениями о том, что пенсия была сочтена неправильно.

"Я всю жизнь работал, у меня большой стаж, но пенсия почему-то очень маленькая", говорит клиент. Тогда первое, что нужно сделать – не сравнивать сумму с ожиданиями, а проверить пенсионное дело”, - рассказал адвокат.

Что нужно проверить по пенсионному делу

Юрист выделил три основных блока, которые чаще всего влияют на размер выплаты.

Страховой стаж. Нужно проверить, все ли периоды работы отнесены к стажу. Бывают случаи, когда период подтверждается трудовой книжкой, но не отражен в данных ПФУ.

Нужно проверить, все ли периоды работы отнесены к стажу. Бывают случаи, когда период подтверждается трудовой книжкой, но не отражен в данных ПФУ. Заработок для расчета Важно проверять не собственные воспоминания о зарплате, а конкретные периоды и показатели, которые фонд фактически учел по статье 40 закона.

Важно проверять не собственные воспоминания о зарплате, а конкретные периоды и показатели, которые фонд фактически учел по статье 40 закона. Законные основания для перерасчета. Перерасчет - это не просто обращение с просьбой повысить выплату, а конкретные основания, предусмотренные статьей 42 закона.

Литвиненко отметил, что на практике случаются ситуации, когда у человека есть документы о заработке, которые могли бы повлиять на размер пенсии, но не были учтены фондом в полном объеме.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2026 году

По словам адвоката, статья 42 Закона №1058-IV регулирует перерасчет пенсий в связи с изменением страхового стажа, заработка и других обстоятельств. ПФУ производит как массовые, так и индивидуальные перерасчеты.

В 2026 году перерасчет пенсий работающим пенсионерам производится в соответствии с частью четвертой статьи 42 закона и постановления Кабинета Министров Украины от 25 февраля 2026 года №236.

Юрист объяснил, что если человек продолжил работать после назначения пенсии и приобрел дополнительный страховой стаж, выплату могут перечислить с учетом этого стажа, а при определенных условиях - и нового заработка.

"Большая зарплата после выхода на пенсию не означает автоматически, что ее обязательно будет выгодно учесть при пересчете", - подчеркнул Литвиненко.

Он добавил, что ПФУ сравнивает показатели и выбирает вариант более выгодный для пенсионера. Иногда более целесообразно оставить предварительный заработок и увеличить пенсию только за счет дополнительного стажа.

С чего начать проверку пенсии

Адвокат посоветовал начинать с аудита пенсионного дела. Для этого необходимо получить информацию о:

страховой стаж, который учел ПФУ;

заработок, использованный при назначении или предварительном пересчете;

составляющие и сам расчет пенсии;

доплаты, надбавки и другие выплаты, если они используются.

Эти данные следует сравнить с имеющимися документами. По словам юриста, иногда такая проверка показывает, что оснований для увеличения пенсии нет, и человек понимает, почему получает именно такую сумму.

"Не нужно знать формулу пенсии наизусть, чтобы понять, что ее следует проверить. Нужно знать свои документы и понимать, какие именно данные Пенсионный фонд использовал для расчета", - подытожил Литвиненко.

Когда нужен суд

Адвокат отметил, что перерасчет пенсии не всегда предполагает обращение в суд. В большинстве случаев сначала нужно обратиться в Пенсионный фонд, правильно сформулировать требование и предоставить недостающие документы.

Если ПФУ отказывается учесть подтвержденные законом обстоятельства, вопрос может перейти в плоскость административного обжалования и судебной защиты.

"Перед обращением в суд следует ответить на три ключевых вопроса: что именно учел ПФУ, что он не учел и какая конкретная норма закона дает человеку право на больший размер пенсии", - отметил юрист.

Между тем РБК-Украина ранее писала, что Пенсионный фонд в августе направил на выплаты пенсий почти 76 миллиардов гривен - это больше, чем месяцем ранее.