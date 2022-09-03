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Пенсию могут заплатить сразу за полгода: в каких случаях

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Украина, Суббота 03 сентября 2022 13:20
Пенсию могут заплатить сразу за полгода: в каких случаях Фото: пенсию можно получить за полгода при выезде за границу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Пенсия выплачивается ежемесячно до 25 числа исключительно в денежной форме по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины. Однако в некоторых случаях пенсии могут выплатить за полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Выезд за границу

В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.

При этом во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

Порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Проживание на оккупированной территории

По данным Минсоцполитики, на временно оккупированных территориях находятся около 3 млн пенсионеров. Пенсионный фонд Украины приостанавливает выплаты в случае, если полгода получатель не выходит на контакт.

Однако если начисление пенсии было приостановлено, а человек впоследствии появился, то по заявлению пенсия ему доначисляется за весь период.

Напомним, ранее Пенсионный фонд Украины предоставил разъяснение относительно того, засчитывается ли период обучения в страховой стаж.

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