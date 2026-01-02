Пенсійний збір при реєстрації авто змінився: скільки доведеться платити у 2026 році

Від чого залежить розмір збору

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено на рівні 3328 гривень. Саме цей показник використовується для розрахунку збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час першої реєстрації авто.

Ставка залежить від вартості легкового автомобіля та кількості прожиткових мінімумів.

Які ставки діють у 2026 році

У 2026 році застосовуються такі ставки пенсійного збору:

3% - якщо вартість авто не перевищує 165 прожиткових мінімумів;

4% - якщо вартість перевищує 165, але не більше 290 прожиткових мінімумів;

5% - якщо вартість перевищує 290 прожиткових мінімумів.

У грошовому еквіваленті (без урахування ПДВ):

до 549 120 гривень - 3%;

понад 549 120 гривень, але не більше 965 120 гривень - 4%;

понад 965 120 гривень - 5%.

Які авто підлягають оподаткуванню

Пенсійний збір сплачується незалежно від того, новий автомобіль чи вживаний, якщо він реєструється в Україні вперше.

Об’єктом оподаткування є вартість авто, зазначена у:

договорі купівлі-продажу або міни;

вантажно-митній декларації;

акті експертної оцінки;

інших документах, що підтверджують ціну транспортного засобу.

Хто звільняється від сплати

Від сплати пенсійного збору під час першої державної реєстрації звільняються легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або кількома).

У сервісному центрі МВС радять водіям заздалегідь враховувати нові ставки при плануванні купівлі авто у 2026 році.