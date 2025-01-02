Пенсійний фонд запустив новий сервіс для перевірки пенсійних посвідчень: деталі

Як зазначають у ПФУ, раніше перевірка пенсійного посвідчення потребувала подання офіційного запиту, що займало час. Наразі процес значно спростився і займає лише кілька хвилин.

За допомогою сервісу посадові особи можуть за номером посвідчення перевірити його статус (чи воно чинне) та дату видачі. Така функція може бути корисною в різних ситуаціях, наприклад, під час перетину кордону або в інших випадках, коли необхідно підтвердити статус пенсіонера.

Для використання сервісу потрібно:

зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

обрати опцію "Пошук пенсійного посвідчення"

у відкритій формі вказати тип посвідчення (паперове, електронне чи Е-пенсійне посвідчення) і його номер

Результати пошуку з’являються на екрані одразу після введення необхідних даних.