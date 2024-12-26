Як оформити електронне пенсійне посвідчення та додати його в "Дію": покрокова інструкція

Пенсіонери України тепер можуть отримати електронне пенсійне посвідчення, яке відображатиметься виключно в мобільному застосунку "Дія". Новий сервіс дозволяє обрати електронний формат документа без необхідності його оформлення на папері або у формі платіжної картки.

Після успішного оформлення електронне пенсійне посвідчення за віком формується в мобільному застосунку "Дія" автоматично. Що стосується інших видів посвідчень (за інвалідністю, через втрату годувальника, за вислугу років), то їх потрібно додати вручну: у застосунку натисніть "Додати документ" – "Пенсійне посвідчення".

Результати опрацювання заяви можна відстежити в розділі "Мої звернення" – "Статус звернення" на порталі.

Для того, щоб замовити послугу на порталі ПФУ:

Раніше РБК-Україна писало, що пенсіонери можуть оформити пенсійне посвідчення як особисто, так і онлайн. Заяву можна подати через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або у будь-якому сервісному центрі ПФУ. Для онлайн-заявки потрібні скановані копії паспорта, податкового номера, фотографії та підпису. При особистому зверненні потрібно надати оригінали документів і фото. Процедура доступна незалежно від місця обліку пенсіонера.

У разі втрати пенсійного посвідчення пенсіонер може отримати новий документ як у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і дистанційно через онлайн-сервіси. РБК-Україна розповідало, як це зробити і які документи потрібні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.