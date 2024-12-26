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Як оформити електронне пенсійне посвідчення та додати його в "Дію": покрокова інструкція

Четвер 26 грудня 2024 19:47
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Як оформити електронне пенсійне посвідчення та додати його в "Дію": покрокова інструкція Фото: Оформлення електронного пенсійного посвідчення (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Пенсіонери України тепер можуть отримати електронне пенсійне посвідчення, яке відображатиметься виключно в мобільному застосунку "Дія". Новий сервіс дозволяє обрати електронний формат документа без необхідності його оформлення на папері або у формі платіжної картки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Як оформити е-пенсійне посвідчення

Сервіс доступний через вебпортал електронних послуг ПФУ або в найближчому сервісному центрі Фонду.

Перед поданням заяви необхідно підготувати скан-копії таких документів:

  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (РНОКПП)
  • паспорт громадянина України
  • кольорова фотографія (розміром 3*2,5 мм, зроблена не пізніше ніж 6 місяців тому, обличчя займає 70-80% фото)
  • фізичний підпис чорного кольору у форматі .jpg

Для того, щоб замовити послугу на порталі ПФУ:

  • авторизуйтеся на порталі https://portal.pfu.gov.ua за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)
  • у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" виберіть "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення"
  • оберіть опцію виготовлення пенсійного посвідчення в електронній формі
  • ознайомтеся з інструкцією та натисніть "Продовжити"
  • заповніть онлайн-форму, додайте скан-копії документів і натисніть "Сформувати заяву"
  • перевірте дані та надішліть заяву до ПФУ, підписавши її за допомогою КЕП

Результати опрацювання заяви можна відстежити в розділі "Мої звернення" – "Статус звернення" на порталі.

Як додати посвідчення в "Дію"

Після успішного оформлення електронне пенсійне посвідчення за віком формується в мобільному застосунку "Дія" автоматично. Що стосується інших видів посвідчень (за інвалідністю, через втрату годувальника, за вислугу років), то їх потрібно додати вручну: у застосунку натисніть "Додати документ" – "Пенсійне посвідчення".

Раніше РБК-Україна писало, що пенсіонери можуть оформити пенсійне посвідчення як особисто, так і онлайн. Заяву можна подати через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або у будь-якому сервісному центрі ПФУ. Для онлайн-заявки потрібні скановані копії паспорта, податкового номера, фотографії та підпису. При особистому зверненні потрібно надати оригінали документів і фото. Процедура доступна незалежно від місця обліку пенсіонера.

У разі втрати пенсійного посвідчення пенсіонер може отримати новий документ як у сервісному центрі Пенсійного фонду України, так і дистанційно через онлайн-сервіси. РБК-Україна розповідало, як це зробити і які документи потрібні.

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