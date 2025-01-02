Пенсионный фонд запустил новый сервис для проверки пенсионных удостоверений: детали

Как отмечают в ПФУ, ранее проверка пенсионного удостоверения требовала подачи официального запроса, что занимало время. Сейчас процесс значительно упростился и занимает всего несколько минут.

С помощью сервиса должностные лица могут по номеру удостоверения проверить его статус (действительно ли оно) и дату выдачи. Такая функция может быть полезной в различных ситуациях, например, при пересечении границы или в других случаях, когда необходимо подтвердить статус пенсионера.

Для использования сервиса нужно:

зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

выбрать опцию "Поиск пенсионного удостоверения"

в открытой форме указать тип удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и его номер

Результаты поиска появляются на экране сразу после ввода необходимых данных.