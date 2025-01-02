Пенсионный фонд запустил новый сервис для проверки пенсионных удостоверений: детали

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) внедрил на своем веб-портале электронных услуг новый сервис - "Поиск пенсионного удостоверения". Он позволит оперативно проверять действительность этого документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ПФУ.

Как отмечают в ПФУ, ранее проверка пенсионного удостоверения требовала подачи официального запроса, что занимало время. Сейчас процесс значительно упростился и занимает всего несколько минут. С помощью сервиса должностные лица могут по номеру удостоверения проверить его статус (действительно ли оно) и дату выдачи. Такая функция может быть полезной в различных ситуациях, например, при пересечении границы или в других случаях, когда необходимо подтвердить статус пенсионера. Для использования сервиса нужно: зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

выбрать опцию "Поиск пенсионного удостоверения"

в открытой форме указать тип удостоверения (бумажное, электронное или Е-пенсионное удостоверение) и его номер Результаты поиска появляются на экране сразу после ввода необходимых данных.