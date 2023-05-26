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Пенсійний фонд України скоротив виплату пенсій за останній місяць

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Україна, П'ятниця 26 травня 2023 09:20
Пенсійний фонд України скоротив виплату пенсій за останній місяць Фото: виплата пенсій скоротилася у травні 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за травень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57,0 млрд гривень, що на 0,1 млрд гривень менше, ніж у квітні (57,1 млрд гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

За даними прес-служби, 10 млрд гривень направлено на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 47 млрд гривень через уповноважені банки.

Крім того, Пенсійним фондом направлено:

  • 3,1 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг;
  • 2,2 млрд гривень - на страхові виплати, у тому числі 1,2 млрд гривень - на оплату лікарняних.

Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 квітня 2023 року становив 5238,25 гривень. З початку року розмір пенсії зріс на 615,66 грн. або на 13,3%.

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