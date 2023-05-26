Пенсійний фонд України скоротив виплату пенсій за останній місяць
Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за травень 2023 року. На пенсійні виплати направлено 57,0 млрд гривень, що на 0,1 млрд гривень менше, ніж у квітні (57,1 млрд гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
За даними прес-служби, 10 млрд гривень направлено на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 47 млрд гривень через уповноважені банки.
Крім того, Пенсійним фондом направлено:
- 3,1 млрд гривень на виплату житлових субсидій та пільг;
- 2,2 млрд гривень - на страхові виплати, у тому числі 1,2 млрд гривень - на оплату лікарняних.
Нагадаємо, загальна чисельність пенсіонерів-отримувачів виплат через поточні рахунки в банках на 1 травня 2023 року становила 8,314 млн осіб. Інші 2,383 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 квітня 2023 року становив 5238,25 гривень. З початку року розмір пенсії зріс на 615,66 грн. або на 13,3%.