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Пенсионный фонд Украины сократил выплату пенсий за последний месяц

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Украина, Пятница 26 мая 2023 09:20
Пенсионный фонд Украины сократил выплату пенсий за последний месяц Фото: выплата пенсий сократилась в мае 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за май 2023 года. На пенсионные выплаты направлено 57,0 млрд гривен, что на 0,1 млрд гривен меньше, чем в апреле (57,1 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

По данным пресс-службы, 10 млрд гривен направлено на выплату пенсий через АО "Укрпочта", 47 млрд гривен через уполномоченные банки.

Кроме того, Пенсионным фондом направлено:

  • 3,1 млрд гривен на выплату жилищных субсидий и льгот;
  • 2,2 млрд гривен - на страховые выплаты, в том числе 1,2 млрд гривен - на оплату больничных.

Напомним, общая численность пенсионеров-получателей выплат через текущие счета в банках на 1 мая 2023 года составила 8,314 млн человек. Остальные 2,383 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".

Напомним, средний размер пенсии на 1 апреля 2023 года составлял 5 238,25 гривен. С начала года размер пенсии вырос на 615,66 гривен или на 13,3%.

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