Пенсионный фонд сократил выплаты украинцам за последний месяц 2024 года
Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за декабрь 2024 года. На пенсионные выплаты направлено сумму 63,3 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Это меньше, чем в ноябре, когда на выплаты было направлено 63,6 млрд гривен.
И меньше, чем в октябре, когда ПФУ выплатил рекордную сумму в истории фонда - 64,0 млрд гривен.
Всего с начала года Пенсионный фонд перечислил на пенсии 741,2 млрд гривен, в том числе:
- Декабрь - 63,3 млрд гривен
- Ноябрь - 63,6 млрд гривен,
- Октябрь - 64,0 млрд гривен,
- Сентябрь - 62,9 млрд гривен,
- Август - 63,5 млрд гривен,
- Июль - 62,4 млрд гривен,
- Июнь - 62,3 млрд гривен,
- Май - 60,9 млрд гривен,
- Апрель - 60,5 млрд гривен,
- Март - 57,6 млрд гривен,
- Февраль - 51,0 млрд гривен,
- Январь 50,4 млрд гривен
Пенсии в Украине
Напомним, в ноябре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,353 млн человек, что на 10,5 тысяч больше, чем месяц назад.
По данным ПФУ, больше всего пенсионеров было в Днепропетровской области 876,0 тысяч человек. Кроме того, в Киеве 745,6 тысяч пенсионеров, в Харьковской области - 707,4 тысяч, в Донецкой области - 617,4 тысяч, во Львовской области - 669,3 тысяч человек.
Через текущие счета в банках пенсии получают 8,362 млн человек. Остальные 1,991 млн пенсионеров получали выплаты через "Укрпочту".
Напомним, расходы Пенсионного фонда Украины на выплаты пенсий в 2023 году составили 672,0 млрд гривен. Это на 17,1% (или на 97,8 млрд гривен) больше, чем в 2022 году.