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Пенсійний фонд проведе виїзні прийоми у деокупованих громадах Донецької області. Дати та адреси

Неділя 04 лютого 2024 19:11
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Пенсійний фонд проведе виїзні прийоми у деокупованих громадах Донецької області. Дати та адреси Фото: Пенсійний фонд проведе виїзні прийоми у деокупованих громадах Донецької області (facebook com kogupfu)
Автор: Наталія Кава

Пенсійний фонд України направить виїзні бригади у деокуповані громади Донецької області. Представники ПФУ проведуть прийоми громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Як повідомили у відомстві, протягом лютого мешканці Святогірська, а також сіл Лиманської та Великоновосілківської територіальних громад зможуть отримати консультації фахівців ПФУ.

У Святогірську виїзні прийоми відбудуться 14 та 28 лютого за адресою: вул. Івана Мазепи, 54. Телефони для консультацій: (050) 817-04-68, (066) 609-04-65.

У населених пунктах Лиманської територіальної громади:

  • Шандриголове, Середнє, Зелена Долина, Новоселівка – 6 лютого;
  • Дробишеве, Дерилове – 8 лютого;
  • Ярова, Олександрівка, Соснове – 13 та 26 лютого;
  • Крива Лука, Озерне, Діброва – 19 лютого;
  • Рубці, Лозова, Вовчий Яр – 23 лютого.

Телефони для консультацій: (091) 910-13-50 та (095) 348-10-05.

Виїзний прийом у селі Костянтинопіль Великоновосілківської селищної тергромади Волноваського району відбудеться 21 лютого 2024 року за адресою: вул. Мічуріна, 24.

"Дати та місця проведення виїзних прийомів можуть змінюватися з урахуванням погодної та безпекової ситуації. Слідкуйте за оголошеннями місцевої влади", - сказано в повідомленні.

Пенсії у 2023 році

Нагадаємо, середній розмір пенсії за 2023 рік зріс на 762,66 гривень або на 16,5% до 5 385,25 гривень. Водночас офіційний рівень інфляції в Україні за 2023 рік становив близько 5%.

Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 4 тисяч гривень. Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1,15 млн українців.

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