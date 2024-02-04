Пенсионный фонд проведет выездные приемы в деоккупированных общинах Донецкой области. Даты и адреса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Как сообщили в ведомстве, в течение февраля жители Святогорска, а также сел Лиманской и Великоновоселковской территориальных громад смогут получить консультации специалистов ПФУ.

В Святогорске выездные приемы состоятся 14 и 28 февраля по адресу: ул. Ивана Мазепы, 54. Телефоны для консультаций: (050) 817-04-68, (066) 609-04-65.

В населенных пунктах Лиманской территориальной громады:

Шандриголово, Среднее, Зеленая Долина, Новоселовка - 6 февраля;

Дробышево, Дерилово - 8 февраля;

Яровая, Александровка, Сосновое - 13 и 26 февраля;

Кривая Лука, Озерное, Диброва - 19 февраля;

Рубцы, Лозовая, Волчий Яр - 23 февраля.

Телефоны для консультаций: (091) 910-13-50 и (095) 348-10-05.

Выездной прием в селе Константинополь Великоновоселковской поселковой тергромады Волновахского района состоится 21 февраля 2024 года по адресу: ул. Мичурина, 24.

"Даты и места проведения выездных приемов могут меняться с учетом погодной ситуации и ситуации с безопасностью. Следите за объявлениями местных властей", - сказано в сообщении.

Пенсии в 2023 году

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн. или на 16,5% до 5 385,25 грн. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.

Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, прошедшей с 1 марта.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,15 млн. украинцев.

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