Пенсійний фонд почав виплачувати нові види допомоги українцям

Пенсійний фонд України з 1 липня 2024 року отримав повноваження призначати та здійснювати виплати деяким категоріям осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.
Зокрема, ПФУ буде виплачувати:
До 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.
Щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, або членам їхніх сімей ПФУ здійснює з 1 січня 2023 року.
Крім того, органи Пенсійного фонду України забезпечують призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.
Пенсійний фонд є найбільшою в Україні державною установою з чисельністю працівників 21,6 тисячі.
ПФУ займається виплатами пенсій; субсидій; допомоги по тимчасовій втраті працездатності; допомоги по вагітності і пологах; допомоги на поховання застрахованим особам в т. ч. потерпілим на виробництві; одноразових та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, членам їх сімей.