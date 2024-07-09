Пенсионный фонд начал выплачивать новые виды помощи украинцам

Пенсионный фонд Украины с 1 июля 2024 года получил полномочия назначать и проводить выплаты некоторым категориям лиц, имеющих особые и особые трудовые заслуги перед Родиной или работающих в специальных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
В частности, ПФУ будет выплачивать:
До 1 июля эти выплаты осуществляли органы социальной защиты населения.
Ежемесячную денежную выплату некоторым категориям граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимавших непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, или членам их семей ПФУ осуществляет с 1 января 2023 года.
Кроме того, органы Пенсионного фонда Украины обеспечивают назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.
Пенсионный фонд является крупнейшим в Украине государственным учреждением с численностью работников 21,6 тысяч.
ПФУ занимается выплатами пенсий; субсидий; пособия по временной потере трудоспособности; пособия по беременности и родам; помощи на погребение застрахованным лицам в т. ч. пострадавшим на производстве; единовременных и ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве, членам их семей.