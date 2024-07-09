Пенсионный фонд начал выплачивать новые виды помощи украинцам

В частности, ПФУ будет выплачивать:

единовременное денежное вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка;

пожизненные государственные стипендии участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939-1945 годов, подвергшихся преследованиям за правозащитную деятельность, и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с указами президента;

пожизненные государственные стипендии гражданам Украины, которые спасали евреев на территории Украины во время Холокоста в годы Второй мировой войны, которым назначены пожизненные государственные стипендии в соответствии с указом президента;

единовременную денежную помощь членам семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях общественного протеста, состоявшихся в период с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года, и лицам, получившим телесные повреждения, побои, морды при участии в указанных акциях.

До 1 июля эти выплаты осуществляли органы социальной защиты населения.

Ежемесячную денежную выплату некоторым категориям граждан из лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной и принимавших непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, или членам их семей ПФУ осуществляет с 1 января 2023 года.

Кроме того, органы Пенсионного фонда Украины обеспечивают назначение и выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, причиненный работникам объектов критической инфраструктуры в результате военной агрессии Российской Федерации против Украины.

Пенсионный фонд Украины

Пенсионный фонд является крупнейшим в Украине государственным учреждением с численностью работников 21,6 тысяч.

ПФУ занимается выплатами пенсий; субсидий; пособия по временной потере трудоспособности; пособия по беременности и родам; помощи на погребение застрахованным лицам в т. ч. пострадавшим на производстве; единовременных и ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве, членам их семей.