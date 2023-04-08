Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж: як працює механізм

Кого може зацікавити механізм:

людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;

осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;

працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID, після чого можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Фото: пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж (pfu.gov.ua)