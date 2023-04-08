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Пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж: як працює механізм

Фото: пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Пенсійний фонд запустив механізм добровільних страхових внесків, який дозволяє купувати страховий стаж для майбутньої пенсії або ж збільшувати її розмір.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці керівника Офісу президента Юлії Соколовської.

Кого може зацікавити механізм:

  • людей, які зараз заробляють за кордоном, але хотіли б отримувати пенсію в Україні;
  • осіб передпенсійного віку, яким не вистачає стажу для пенсії;
  • працівників з низькими офіційними доходами, які шляхом добровільних внесків можуть збільшити майбутню пенсію.

Для початку необхідно укласти договір з Пенсійним фондом за допомогою електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID, після чого можна самостійно визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків.

Суми страхових внесків зараховуються за місяць, у якому гроші потрапили на рахунок Пенсійного фонду.

Для незастрахованих осіб місяць буде зарахований до страхового стажу, а для застрахованих - збільшено зарплату для обчислення пенсії.

Фото: пенсійний фонд дозволив купувати страховий стаж (pfu.gov.ua)

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Пенсія в Україні