Пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж: как работает механизм

Пенсионный фонд запустил механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса президента Юлии Соколовской.
Кого может заинтересовать механизм:
Для начала необходимо заключить договор с Пенсионным фондом с помощью электронной подписи, Дия.Подписи или системы GOV.ID, после чего можно самостоятельно определить продолжительность, периодичность и размер страховых взносов.
Суммы страховых взносов засчитываются за месяц, в котором деньги попали на счет Пенсионного фонда.
Для незастрахованных лиц месяц будет отнесен к страховому стажу, а для застрахованных - увеличена зарплата для исчисления пенсии.
Фото: пенсионный фонд разрешил покупать страховой стаж (pfu.gov.ua)
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