Пенсійне за 11 тисяч євро. Поліція викрила схему незаконного вивозу ухилянтів за кордон

Правоохоронці у Львові викрили незаконну схему переправлення ухилянтів за кордон.Виїзд охочим обходився в 11 тисяч євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України.
"Два мешканці Львова використовували підроблені пенсійні по інвалідності, щоб переправляти через кордон ухилянтів", - повідомили в міністерстві.
За словами правоохоронців, під час обшуків у фігурантів справи було вилучено чотири мільйони гривень.
"Клієнтів" знаходили завдяки рекомендаціям тих, кому вже допомогли незаконно виїхати з України. Така послуга коштувала 11 тисяч євро", - пояснили в МВС.
Нагадаємо, вчора, 3 листопада, народний депутат, який організував схему для ухилянтів, отримав підозру.
Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в державі ввели воєнний стан. Зокрема, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.
Попри це, в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Зокрема, в Одеській області рецидивіст організував схему вивезення ухилянтів до Придністров’я.
А до того правоохоронці викрили ще одну схему переправлення військовозобов’язаних до Молдови.
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