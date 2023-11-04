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Пенсионное за 11 тысяч евро. Полиция разоблачила схему незаконного вывоза уклонистов за границу

Фото: полиция разоблачила схему незаконного вывоза уклонистов за границу (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители во Львове разоблачили незаконную схему переправки уклонистов за границу. Выезд желающим обходился в 11 тысяч евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Украины.

"Два жителя Львова использовали поддельные пенсионные по инвалидности, чтобы переправлять через границу уклонистов", - сообщили в министерстве.

 

По словам правоохранителей, во время обысков у фигурантов дела было изъято четыре миллиона гривен.

"Клиентов" находили благодаря рекомендациям тех, кому уже помогли незаконно уехать из Украины. Такая услуга обошлась в 11 тысяч евро", - пояснили в МВД.

Напомним, вчера, 3 ноября, народный депутат, организовавший схему для уклонистов, получил подозрение.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину в государстве было введено военное положение. В частности, мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Несмотря на это, в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. В частности, в Одесской области рецидивист организовал схему вывоза уклонистов в Приднестровье.

К тому же правоохранители разоблачили еще одну схему переправки военнообязанных в Молдову.

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