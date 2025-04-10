Пенсійна реформа в Україні: уряд хоче захистити накопичення

Метою документа є створення сприятливих умов для запровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення.

Для захисту інтересів учасників, збереження їх пенсійних коштів, пропонується кримінальна та адміністративна відповідальність за зловживання, що можуть призвести до зменшення/втрати накопичених пенсійних коштів.

Проєкт акта є частиною комплексної реформи системи пенсійного забезпечення та є доповненням законопроєкту "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".

У Кримінальному кодексі України проєктом передбачено:

встановлення відповідальності за вчинення посадовими особами або заінтересованими особами авторизованої компанії з управління активами дій, спрямованих на відчуження або придбання пенсійних активів системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення за ціною іншою, ніж ринкова;

встановлення відповідальності за вчинення посадовими особами, які порушують встановлений порядок використання та здійснення операцій.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення проєктом передбачено:

встановлення відповідальності посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності за порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з пенсійними активами;

встановлення відповідальності посадових осіб за порушення порядку зберігання документів, інформації, в тому числі тієї, що міститься в інформаційних системах (базах даних), у сфері загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення;

встановлення відповідальності посадових осіб за порушення інтересів учасників системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Пенсійна реформа

Минулого року Мінсоцполітики підготувало законопроєкт "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Пропонувалося запровадити обов'язковий платіж до державного або недержавних пенсійних фондів як для працівників, так і для роботодавців.

Планувалося, що цей законопроєкт ухвалять влітку 2025 року. Водночас останній Меморандум з МВФ свідчить, що реформу та запровадження накопичувального рівня перенесли на невизначений термін.