Пенсійна реформа в Україні: уряд хоче захистити накопичення

В Україні планують зобов'язати громадян накопичувати на пенсію в спеціальних фондах. За неналежне використання пенсійних активів введуть покарання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону, розміщений на сайті ФПУ для обговорення.
Метою документа є створення сприятливих умов для запровадження другого рівня системи пенсійного забезпечення.
Для захисту інтересів учасників, збереження їх пенсійних коштів, пропонується кримінальна та адміністративна відповідальність за зловживання, що можуть призвести до зменшення/втрати накопичених пенсійних коштів.
Проєкт акта є частиною комплексної реформи системи пенсійного забезпечення та є доповненням законопроєкту "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".
У Кримінальному кодексі України проєктом передбачено:
У Кодексі України про адміністративні правопорушення проєктом передбачено:
Минулого року Мінсоцполітики підготувало законопроєкт "Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Пропонувалося запровадити обов'язковий платіж до державного або недержавних пенсійних фондів як для працівників, так і для роботодавців.
Планувалося, що цей законопроєкт ухвалять влітку 2025 року. Водночас останній Меморандум з МВФ свідчить, що реформу та запровадження накопичувального рівня перенесли на невизначений термін.
Нагадаємо, спроби реформувати солідарну пенсійну систему та запровадити накопичувальну пенсію періодично фіксуються в Україні принаймні з початку 2000-х років. Водночас жодна з них не була успішною.