Підвищення пенсій в Україні: що записали в Меморандумі з МВФ

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про намір змінити пенсійну систему. Єдиним механізмом підвищення пенсій буде їхня індексація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ .

Згідно з документом, у найближчій перспективі уряд України вживе заходів щодо обмеження розміру додаткових виплат певним категоріям пенсіонерів понад накопичувальну частину їхніх пенсій.

"Ми також запропонуємо єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, що призначаються в пенсійній системі, виключно через механізм індексації", - ідеться в Меморандумі.

Також в уряді заявили про плани змінити пенсійне законодавство в частині різних галузевих актів, що регулюють пенсійні права, і вжити всіх необхідних кроків щодо видатків на виплати за судовими рішеннями та пенсіями, перерахованими за судовими рішеннями.

Пенсійна реформа відкладається на невизначений термін

Текст Меморандуму свідчить про те, що запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії найближчими роками не планується.

"У найближчі кілька років за підтримки Світового банку ми плануємо працювати над комплексною концептуальною основою для поліпшення і спрощення пенсійної системи. Також ми будемо працювати над запровадженням єдиних умов призначення страхових пенсій. Ми розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови", - йдеться в документі.

В уряді заявили, що будь-які поправки, які збільшать пенсійні видатки, мають супроводжуватися середньостроковим фіскальним аналізом та аналізом стійкості боргу, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у бюджеті Пенсійного фонду України.

Уряд заявив про намір утриматися від: