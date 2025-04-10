Пенсионная реформа в Украине: правительство хочет защитить накопления

В Украине планируют обязать граждан накапливать на пенсию в специальных фондах. За ненадлежащее использование пенсионных активов введут наказание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, размещенный на сайте ФПУ для обсуждения.
Целью документа является создание благоприятных условий для внедрения второго уровня системы пенсионного обеспечения.
Для защиты интересов участников, сохранения их пенсионных средств, предлагается уголовная и административная ответственность за злоупотребления, которые могут привести к уменьшению/потере накопленных пенсионных средств.
Проект акта является частью комплексной реформы системы пенсионного обеспечения и является дополнением законопроекта "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".
В Уголовном кодексе Украины проектом предусмотрено:
В Кодексе Украины об административных правонарушениях проектом предусмотрено:
В прошлом году Минсоцполитики подготовило законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Предлагалось ввести обязательный платеж в государственный или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей.
Планировалось, что этот законопроект примут летом 2025 года. В то же время последний Меморандум с МВФ свидетельствует, что реформу и введение накопительного уровня перенесли на неопределенный срок.
Напомним, попытки реформировать солидарную пенсионную систему и ввести накопительную пенсию периодически фиксируются в Украине по крайней мере с начала 2000-х годов. В то же время ни одна из них не была успешной.