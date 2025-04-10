Пенсионная реформа в Украине: правительство хочет защитить накопления

Целью документа является создание благоприятных условий для внедрения второго уровня системы пенсионного обеспечения.

Для защиты интересов участников, сохранения их пенсионных средств, предлагается уголовная и административная ответственность за злоупотребления, которые могут привести к уменьшению/потере накопленных пенсионных средств.

Проект акта является частью комплексной реформы системы пенсионного обеспечения и является дополнением законопроекта "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении".

В Уголовном кодексе Украины проектом предусмотрено:

установление ответственности за совершение должностными лицами или заинтересованными лицами авторизованной компании по управлению активами действий, направленных на отчуждение или приобретение пенсионных активов системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения по цене иной, чем рыночная;

установление ответственности за совершение должностными лицами, которые нарушают установленный порядок использования и осуществления операций.

В Кодексе Украины об административных правонарушениях проектом предусмотрено:

установление ответственности должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности за нарушение установленного порядка использования и осуществления операций с пенсионными активами;

установление ответственности должностных лиц за нарушение порядка хранения документов, информации, в том числе содержащейся в информационных системах (базах данных), в сфере общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения;

установление ответственности должностных лиц за нарушение интересов участников системы общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения.

Пенсионная реформа

В прошлом году Минсоцполитики подготовило законопроект "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Предлагалось ввести обязательный платеж в государственный или негосударственные пенсионные фонды как для работников, так и для работодателей.

Планировалось, что этот законопроект примут летом 2025 года. В то же время последний Меморандум с МВФ свидетельствует, что реформу и введение накопительного уровня перенесли на неопределенный срок.