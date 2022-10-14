Пенсії в Україні зросли: ПФУ назвав середній розмір виплат на 1 жовтня

За даними ПФУ, з початку року пенсії зросли на 767,67 гривень (на 19,2%). При цьому офіційний рівень інфляції склав 21,8%.

При цьому кількість пенсіонерів склала 10,7 млн осіб, з них 2,7 млн - працюючих. Найчастіше пенсія становить від 2000 до 3000 гривень.

Розмір пенсій розподіляється наступним чином: