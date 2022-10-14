Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 октября

По данным ПФУ, с начала года пенсии выросли на 767,67 гривен (на 19,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 21,8%.

При этом количество пенсионеров составило 10,7 млн человек, из них 2,7 млн 9 работающих. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом: