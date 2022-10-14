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Пенсии в Украине выросли: ПФУ назвал средний размер выплат на 1 октября

Фото: средняя пенсия в Украине – 4750 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 октября 2022 года. Средний размер пенсии за квартал вырос на 321,75 гривен или на 7,3% до 4 759,2 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ .

По данным ПФУ, с начала года пенсии выросли на 767,67 гривен (на 19,2%). При этом официальный уровень инфляции составил 21,8%.

При этом количество пенсионеров составило 10,7 млн человек, из них 2,7 млн 9 работающих. Чаще всего пенсия составляет от 2000 до 3000 гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

  • до 2000 грн - 0,64%,
  • с 2001 до 3000 грн - 38,44%,
  • от 3001 до 4000 грн - 23,54%,
  • от 4001 до 5000 грн - 11,40%,
  • от 5001 до 10000 грн - 19,07%,
  • более 10000 грн - 6,91%.

Как сообщало РБК-Украина, на 1 января 2022 года в Украине насчитывалось 10 841 117 пенсионеров. Средний размер выплаты составил 3991,53 гривен. За 2021 год пенсия выросла на 484,02 гривен или на 13,8% при инфляции 10,0%.

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Пенсия в Украине