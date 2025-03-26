Пенсії, тарифи та субсидії. До чого готуватися українцям з 1 квітня

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Кому підвищать пенсію

Пенсійний фонд України здійснив щорічну планову індексацію в березні, проте не для всіх пенсіонерів. Особам пенсійного віку, які ще продовжують працювати, зроблять перерахунок наступного місяця.

Підвищення виплат відбуватиметься автоматично без необхідності звертатися до органів ПФУ. Сума, на яку підвищиться пенсія, індивідуальна для кожного отримувача відповідно до оновленого страхового стажу.

Як раніше розповіла перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна, підвищення пенсії у квітні буде залежати від того, скільки місяців особа працює і який розмір внесків сплачує.

"Відповідно, якщо ви сплачуєте внески з мінімальної заробітної плати, то очевидно, що зростання буде не дуже суттєвим. Якщо це внески з великої заробітної плати, то тоді і зростання буде відповідно відчутним", - зазначила Дарія Марчак.

Окрім квітневого перерахунку, пенсіонери мають право на надбавки за віком.

Якщо наступного місяця особі виповниться 70 років, щомісячна доплата до пенсії складе 300 грн, у 75 років - 456 грн, а від 80 років - 570 грн.

Кінець опалювального сезону. Що буде з тарифами

Тепла погода у березні посприяла достроковому завершенню опалювального сезону. Місцева влада у низці регіонів ухвалила відповідне рішення, зокрема з 24 березня почали відключати опалення в Києві. В інших містах орієнтуються на погоду.

Зазначимо, що за нормативами сезон опалення завершується, якщо протягом трьох діб середня температура повітря перевищує +8 градусів за Цельсієм. Традиційно датою закінчення опалювального сезону вважалося 15 чи 30 квітня.

З раннім відключенням опалення цього року суми у платіжках за квітень значно зменшаться, проте українці отримають такі квитанції на початку травня. У квітні сплачується вартість послуг за березень.

Щодо інших тарифів, змін наразі не планується. Частина послуг ЖКГ (опалення, газ, гаряча вода) захищена від підвищення мораторієм уряду на час воєнного стану. Вартість решти послуг наступна:

Електроенергія

Тариф становить 4,32 грн/кВт-год. Власники двозонних лічильників можуть сплачувати за електрику вдвічі менше в нічні години: з 23:00 до 07:00 - 2,16 грн/кВт-год.

Газопостачання

Побутові споживачі України, серед яких більшість є абонентами "Нафтогазу", за тарифним планом "Фіксований" сплачуватимуть за газ 7,96 грн/куб.м. У решти постачальників ціни трохи відрізняються, але не перевищують 10 грн/куб.м.

Холодне водопостачання

Мешканці великих міст України продовжують сплачувати за холодне водопостачання за тарифами, які не переглядалися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) із "довоєнного" періоду.

Проте водоканали можуть збільшувати плату за абонентське обслуговування. Також у менших населених пунктах рішення щодо тарифів ухвалює місцева влада, а не НКРЕКП, тому можливий перегляд вартості.

Субсидії у квітні 2025

Для переважної більшості отримувачів субсидій наступного місяця ніяких змін не очікується, адже у жовтні Пенсійний фонд перерахував розмір допомоги від держави на оплату ЖКГ до кінця квітня 2025.

До того ж від початку року субсидія на оплату комунальних послуг надається домогосподарствам за оновленим механізмом - на підставі розміру сукупного доходу за місяць.

Тим хто, хоче вперше оформити субсидію, необхідно подати заяву та декларацію про доходи до ЦНАПу, органів Пенсійного фонду особисто чи онлайн на порталі ПФУ. При наявності підстав субсидія буде призначена з місяця звернення.

Варто пам'ятати, що у субсидії можуть відмовити у разі заборгованості за комуналку, або ж якщо протягом року у домогосподарства були великі витрати, якщо житлова площа перевищує нормативні показники.

Крім того, з січня в Україні запроваджено новий вид субсидії для внутрішньо переміщених осіб. Крім допомоги на оплату комунальних послуг ВПО можуть оформити субсидію на оренду житла. Для цього необхідно мати офіційний договір з власником квартири чи дому, зареєстрований у Пенсійному фонді.

На цей вид субсидії можуть розраховувати родини переселенців, які витрачають на оренду понад 20% доходів.

При підготовці використовувалися: публікації Урядового порталу, пресслужби Мінсоцполітики, Пенсійного фонду України, коментар першої заступниці міністра соціальної політики України Дарії Марчак YouTube-каналу РБК-Україна.